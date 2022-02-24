НАТО 25 февраля проведет онлайн-саммит по Украине

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал онлайн-саммит по Украине на 25 февраля. Об этом он сказал на брифинге.

Также он сообщил, что страны НАТО решили привести в действие планы альянса по обороне.

В НАТО входит 30 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Черногория.