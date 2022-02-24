Белоруссия частично закрыла воздушное пространство, - Минобороны страны

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CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Белоруссии частично закрывает воздушное пространство в целях безопасности, сообщило Минобороны страны.

«Принято решение о закрытии с 12:00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: Государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокое», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны достаточно сил и средств на границе с Украиной, накануне выведены 5 батальонно-тактических групп сил специальных операций, которые дежурят по всему периметру границы, передает БелТА. По его словам, в первую очередь необходимо защищать западную границу — с Польшей и Литвой.

Ранее было закрыто воздушное пространство над Украиной, также с 24 февраля ограничены полеты в некоторые аэропорты на юге России — Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».