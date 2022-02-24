Путин готов провести переговоры с руководством Украины об ее нейтральном статусе в случае ответной готовности Киева, - Песков

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Власти России готовы общаться с украинским руководством, если оно будет готово обсуждать поставленные российской стороной вопросы, в том числе о нейтральном статусе, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин сформулировал ожидания по решению концептуальных «краснолинейных» проблем. «Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, он (президент РФ) об этом говорил», - заметил Песков.

«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», - сказал пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, готова ли сейчас РФ пообщаться с руководством Украины на данную тему, Песков подчеркнул: «Если руководство Украины готово об этом говорить».