МИД Турции назвал спецоперацию России неприемлемой

CentralAsia (CA) - «Мы считаем военную операцию, начатую Вооруженными Силами Российской Федерации против Украины, неприемлемой и отвергаем ее», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, опубликованном 24 февраля.

«Это нападение, помимо нарушения Минских соглашений, является грубым нарушением международного права и представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира.

Веря в необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета стран, Турция выступает против изменения границ с применением оружия.

Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить этот несправедливый и незаконный акт.

Наша поддержка политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины будет продолжаться», - говорится в заявлении МИД Турции.