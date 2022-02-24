экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Турции назвал спецоперацию России неприемлемой

CentralAsia (CA) -  «Мы считаем военную операцию, начатую Вооруженными Силами Российской Федерации против Украины, неприемлемой и отвергаем ее», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, опубликованном 24 февраля.

«Это нападение, помимо нарушения Минских соглашений, является грубым нарушением международного права и представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира.

Веря в необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета стран, Турция выступает против изменения границ с применением оружия.

Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить этот несправедливый и незаконный акт.

Наша поддержка политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины будет продолжаться», - говорится в заявлении МИД Турции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Повышение температуры воздуха вызывает разрушительные наводнения и лавины в Монголии
  • В Туркменистане зарегистрировали 9 кандидатов на пост президента страны
  • Турция не признала решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com