МИД Турции назвал спецоперацию России неприемлемой

- Азия и мир, политика
- 18:04, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - «Мы считаем военную операцию, начатую Вооруженными Силами Российской Федерации против Украины, неприемлемой и отвергаем ее», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, опубликованном 24 февраля.
«Это нападение, помимо нарушения Минских соглашений, является грубым нарушением международного права и представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира.
Веря в необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета стран, Турция выступает против изменения границ с применением оружия.
Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить этот несправедливый и незаконный акт.
Наша поддержка политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины будет продолжаться», - говорится в заявлении МИД Турции.