Советник министра МВД Украины заявил, что российские вертолеты напали на военный аэродром в Гостомеле, - BBC

CentralAsia (CA) - Советник министра МВД Украины Антон Геращенко говорит, что российские вертолеты атаковали военный аэродром в Гостомеле (в пригороде Киева) и высадили десант. Об этом пишет BBC.

По словам Геращенко, три вертолета сбито.

Как пишет журналист Кристофер Миллер со ссылкой на украинские власти, российские военнослужащие захватили контроль над аэропортом.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC