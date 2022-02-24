Путин остановил расширение НАТО, - Cumhuriyet

CentralAsia (CA) - Не Россия превратила Украину в шахматную доску, а США пытаются сделать эту страну антироссийским фронтом, пишет турецкий Cumhuriyet.

Статья опубликована на ИноСМИ.

По мнению автора статьи, признанием ДНР и ЛНР Путин поставил «шах» Америке. Но остается еще один нерешенный вопрос. Журналист не сомневается, что Москва решит и его.

В рамках общей картины украинский кризис можно обобщить как становление нового мира и попытку одних повелителей старого порядка затормозить этот процесс, а других – занять позицию в новом мире.

Между тем в более узком плане это вопрос сдерживания агрессии США. Мерилом этой агрессии в евразийской плоскости является вопрос о том, насколько расширится НАТО. Президент России Владимир Путин остановил расширение НАТО в сторону России, поставив шах вечером 21 февраля 2022 года.

Вечером 21 февраля 2022 года Путин, признав Донецкую и Луганскую республики, ранее объявившие о своей независимости от Украины, атаковал из усиленного центра и поставил шах. В политическом плане это шах не столько Украине, сколько США и Великобритании.

С помощью этого хода Москва свела два вопроса, которые лежали на столе / на поле, к одному. Одним из них был вопрос о членстве Украины в НАТО, а другой – второстепенный вопрос о выполнении минских соглашений. Основой минских соглашений было требование особого статуса Донецка и Луганска и принятие этого требования Киевом. Россия выступала в качестве гаранта этого соглашения и в течение последних трех месяцев надеялась, что два других гаранта в составе «нормандской четверки» – Германия и Франция заставят Украину соблюдать соглашения. Украина же при поддержке США (!) противилась выполнению требований минских соглашений.

Путин, поставив шах, решил проблему методом «устранения». В результате признания независимости Донецка и Луганска вопрос минских соглашений и «особого статуса» перестал быть на столе!

Теперь можно говорить о гарантиях безопасности

Отныне на столе / на поле остался только один вопрос: членство Украины в НАТО. Существует три варианта урегулирования этого вопроса (нерасширение НАТО, вывод наступательных вооружений, берущих на прицел Россию, возвращение к условиям 1997 года), и Россия потребовала от США и НАТО «гарантии безопасности» относительно этих трех вариантов. И вот Путин, поставив шах, подвел вопрос к самой сути и заставил США и НАТО открыто обсуждать гарантии безопасности.

США и Великобритания, конечно, какое-то время будут продолжать придерживаться своего подхода – отсрочивать рассмотрение этого вопроса, как делали это в течение последних трех месяцев. Собственно говоря, именно по этой причине они приняли «санкционные» решения в ответ на шах, поставленный Путиным. Однако объявленные санкции слишком слабы, чтобы служить сдерживающим фактором для России. Более того, Россия уже десять лет находится под западными санкциями.

При взгляде с этой точки зрения ход Байдена в ответ на шах со стороны Путина мы можем понимать так: «Донбасс (Донецкая и Луганская области) – ладно, но не входи в Киев».

Осторожно, ловушка

А измерение, которое касается нашей страны, – это Черное море и Конвенция Монтрё. Одним из тактических ходов США может стать требование наращивания присутствия НАТО в Черном море против «усиления влияния России». В этой связи США могут потребовать смягчения ограничений по количеству дней и тоннажу для кораблей НАТО, а именно «пренебрежения» Конвенцией Монтрё. Таким образом, США могут попытаться использовать кризис как основу для подрыва турецко-российского сотрудничества. Это главный вопрос, на котором Анкара должна сосредоточиться.

Тот факт, что и турецкое руководство, и оппозиция полностью поддерживают Украину, называя решение России о признании независимости Донецка и Луганска «неприемлемым», к сожалению, указывает на возможность «попадания в ловушку» в этом главном вопросе...