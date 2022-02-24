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Российские военные вывели из строя 74 военных объекта Украины, - РБК
Харьков, 24 февраля 2022 года
Харьков, 24 февраля 2022 года

CentralAsia (CA) -  В результате ударов российских войск в ходе спецоперации выведены из строя 11 аэродромов вооруженных сил Украины, три командных пункта и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего выведены выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщили российские военные.

«Удары Вооруженными силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», — отметил он.

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