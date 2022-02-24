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Генсек Евросоюза заявил о готовящемся «жестком пакете» санкций в отношении России

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино вызвал в Брюссель посла России в Евросоюзе Владимира Чижова. Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

Саннино проинформировал, что решение о жестком ответе ЕС на российскую агрессию будет принято на сегодняшнем внеочередном заседании Европейского совета и будет включать в себя новый, жесткий пакет ограничительных мер, как секторальных, так и индивидуальных, полностью согласованных с трансатлантические партнеры ЕС и единомышленники.

Он передал самое решительное осуждение ЕС неспровоцированного, необоснованного вторжения на Украину вооруженных сил России и требование к президенту России Владимиру Путину немедленно прекратить боевые действия и безоговорочно вывести все силы и военную технику из вся территория Украины.

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