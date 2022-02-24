Россия всегда будет готова к диалогу, - Сергей Лавров

CentralAsia (KZ) - Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют «порядком, основанным на правилах», - сказал Лавров во время с министром инстранных дел Пакистана.

«Президент России Владимир Путин сделал детальное заявление сегодняшним утром в связи с действиями НАТО и объявлением о том, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы. Они «несут ответственность за мировую безопасность». То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, – это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть «аппетит» в отношении всей планеты.

Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», - заявил он.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

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