Турецкие СМИ сообщили о снаряде, попавшем в турецкое судно в Черном море

CentralAsia (CA) - Турецкий канал NTV сообщил о том, что в турецкое судно, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд.

Корабль «Юпитер», принадлежащий компании YA-SA Shipping, под флагом Маршалловых островов направлялся из Одессы в Румынию.

Бомба попала в трюм и повредила его.

Жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на фоне войны России и Украины РФ официально прекратила судоходство в Азовском море.