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Турецкие СМИ сообщили о снаряде, попавшем в турецкое судно в Черном море

CentralAsia (CA) -  Турецкий канал NTV сообщил о том, что в турецкое судно, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд.

Корабль «Юпитер», принадлежащий компании YA-SA Shipping, под флагом Маршалловых островов направлялся из Одессы в Румынию.

Бомба попала в трюм и повредила его.

Жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на фоне войны России и Украины РФ официально прекратила судоходство в Азовском море.

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