Турецкие СМИ сообщили о снаряде, попавшем в турецкое судно в Черном море
- Азия и мир, политика
- 21:11, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Турецкий канал NTV сообщил о том, что в турецкое судно, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд.
Корабль «Юпитер», принадлежащий компании YA-SA Shipping, под флагом Маршалловых островов направлялся из Одессы в Румынию.
Бомба попала в трюм и повредила его.
Жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на фоне войны России и Украины РФ официально прекратила судоходство в Азовском море.
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