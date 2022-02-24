В Киеве ввели комендантский час

CentralAsia (CA) - В Киеве с 24 февраля ввели комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Также в Днепропетровской и Харьковской областях введён комендантский час с 22:00 до 06:00.