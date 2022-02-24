В Киеве ввели комендантский час
- Азия и мир, политика
- 21:19, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В Киеве с 24 февраля ввели комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.
Также в Днепропетровской и Харьковской областях введён комендантский час с 22:00 до 06:00.
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