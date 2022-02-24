Возможны неожиданные повороты, - академик Арбатов о перспективах эскалации войны в Украине

CentralAsia (KZ) - Академик Алексей Арбатов, специалист по проблемам ограничения вооружений и разоружению в интервью «Новая газета» рассказал о перспективах эскалации войны в Украине.

- Каковы шансы, что нынешняя так называемая спецоперация Москвы по «демилитаризации» Украины может перерасти в полноценную европейскую войну, в том числе, с применением ядерного оружия? Каковы пределы эскалации нынешней ситуации?

- Всегда есть варианты. Решающий момент — насколько это будет быстрая и успешная с точки зрения российского военного и политического руководства операция. Если она закончится за несколько дней или за неделю, а дальше уже будут осуществляться на Украине те меры, что задуманы в Москве, то никакой военной эскалации не будет. Если же она сильно затянется, если российские вооруженные силы там увязнут, то в случае, если не будут перерезаны сухопутные коммуникации, из Польши, из Европы может идти помощь. И она может быть большая. И добровольцы приедут, и наемники, будет поставляться оружие. И в этом случае возможны всякие варианты эскалации наших вооруженных сил, что повлечет большие жертвы и разрушения.

Прямое государственное вмешательство Запада я исключаю. И Америка несколько раз, в том числе сегодня, заявляла, что не пошлет свои вооруженные силы, и Европа не пошлет войска.

Помощь оказывать будут. Экономическую, по возможности, военную — в зависимости, какие коммуникации останутся.

Это, конечно, прямолинейный сценарий. В таких делах возможны неожиданные повороты. Например, вполне можно ожидать, что Финляндия и Швеция в нынешней ситуации возьмут и подадут заявку на вступление в НАТО, и их моментально и единогласно примут, в чем нет сомнений. И как Россия будет на это реагировать? У нас 1000 километров сухопутной границы с Финляндией. У нас протяженная морская граница по Балтике со Швецией. Может, Россия захочет установить морскую блокаду Швеции. А Швеция и страны НАТО, защищая союзников, начнут эту блокаду прорывать. Это уже вооруженное столкновение России и НАТО. Тогда возможна эскалация со всеми самыми пагубными последствиями.

- То есть если этого не произойдет, то нет опасности применения Россией, скажем, тактических ядерных зарядов?

- Это маловероятно, это не нужно, Россия рассчитывает, что с помощью вооружений общего назначения сможет решить все задачи. Но повторяю, возможны неожиданные повороты. Например, Соединенные Штаты заявили, что воевать на Украине и за Украину не будут, но союзников своих будут усиливать. Дополнительной переброской, возможно, очень крупных контингентов. Прежде всего, в Польшу, а также в черноморские страны Румынию и Болгарию, а также в страны Балтии. Сухопутный путь в страны Балтии идет из Польши через Сувалкский коридор.

Если начнется массированная сухопутная переброска из Польши и остальной Европы через Польшу в Литву, Латвию и Эстонию, то это де-факто явится блокадой Калининградской области.

Эти войска пройдут с Запада на Восток, и их беспрерывное перемещение заблокирует коммуникацию России с Калининградской областью. Тогда Россия может провести операцию деблокирования Калининградской области. И в этом случае столкнутся два потока войск и вооружений: один с запада на восток, а другой — с востока на запад. Тогда это уже конфликт с НАТО. Я набросал только два сценария, но что-то может возникнуть и в Черном море. Сейчас там нет нечерноморских кораблей, но переброска американских войск по воздуху в Румынию и Болгарию может спровоцировать Россию на попытку блокирования морского и воздушного пространства Черного моря. И вот вам еще один сценарий столкновения с НАТО — в море и в воздухе.

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