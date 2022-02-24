Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Миллиардеру, владельцу «Челси» Роману Абрамовичу «фактически запрещено жить в Великобритании» поскольку он назван одним из «ключевых помощников» режима Владимира Путина, пишет Daily Mail.

По данным издания, Абрамович отозвал заявку на получение визы Tier 1 в 2018 году после критики российских олигархов.

Источники Daily Mail сообщают, что теперь маловероятно, что ему снова разрешат жить в Великобритании.

Сообщается, что официальные лица получили инструкцию сделать невозможным пребывание Абрамовича в Великобритании.

Миллиардера не видели в доме его футбольного клуба Премьер-лиги на юго-западе Лондона, «Стэмфорд Бридж», в течение нескольких месяцев.

Он отозвал свое заявление на получение британской визы для инвесторов первого уровня в 2018 году после сообщений о задержках с его заявлением из-за критики в адрес российских олигархов после отравления в Солсбери.

По сообщению The Sun, высокопоставленные источники в службе безопасности говорят, что маловероятно, что 55-летнему миллиардеру когда-либо снова разрешат жить в Великобритании.

Сообщается, что иммиграционные чиновники получили инструкцию не допустить, чтобы Абрамович, владеющий особняком стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов недалеко от Кенсингтонского дворца, смог обосноваться в Великобритании.

Сообщается, что его делом занимается «Отдел особых дел» Министерства внутренних дел.

Это произошло после того, как во вторник депутаты назвали Абрамовича одним из 35 олигархов, которых лидер российской оппозиции Алексей Навальный назвал одними из «ключевых пособников» «клептократии», управляемой президентом России Владимиром Путиным.

Он категорически отрицает, что он близок к Кремлю или сделал что-либо, что заслуживало бы введения против него санкций, поскольку Великобритания стремилась ввести санкции против России на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной.

В 2018 году Абрамович стал гражданином Израиля, что позволило ему въехать в Великобританию на срок до шести месяцев.

В октябре прошлого года он использовал свой израильский паспорт, чтобы совершить короткую поездку в Лондон.

Высокопоставленный источник сообщил The Sun, что любая попытка олигарха подать заявление на получение постоянной визы «почти наверняка будет отклонена».

Состояние Абрамовича оценивается в 8,4 миллиарда фунтов стерлингов. Помимо огромного портфеля недвижимости, он также владеет рядом суперяхт, в том числе Solaris стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов, оснащенной системой обнаружения ракет.

Абрамович никогда не имел британского гражданства и зарабатывал деньги, продавая активы, купленные у государства после распада Советского Союза.

Он пришел в «Челси» в 2003 году и с помощью Жозе Моуринью превратил команду из внешних соперников в гиганта Премьер-лиги.

Большая часть состояния Абрамовича в Великобритании сосредоточена в Evraz, сталелитейном и горнодобывающем гиганте, котирующемся на лондонской фондовой бирже.

Во вторник в палате общин депутат от либерал-демократов Лейла Моран зачитала список, в котором имя Абрамовича фигурировало рядом с другими олигархами, включая инвестора «Арсенала» Алишера Усманова.

Министр иностранных дел Лиз Трусс отказалась сообщать, будут ли санкции направлены на Абрамовича, но предположила, что пострадают и другие. «У нас есть длинный список причастных к действиям российского руководства», - сказала она.

Вчера Джонсон провел переговоры с высокопоставленными лицами Сити о том, как затянуть гайки в отношении российских компаний и частных лиц, имеющих связи с Кремлем, сообщает издание.

Премьер-министр сообщил палате общин, что правительство «выдвигает» следующую волну санкций, которые «остановят все российские банки, всех олигархов, всех российских частных лиц, собирающих деньги на лондонских рынках».

Министры также разрабатывают планы по прекращению заимствований Кремля на финансовых рынках Великобритании.

Депутат от консерваторов Боб Сили сказал, что «прилив грязных денег», поступающий в Великобританию из России, «наносит ущерб» стране.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер заявил, что пришло время положить конец «эпохе безнаказанности олигархов» и гарантировать, что «эта страна больше не будет домом для их добычи».

Джонсон признал, что многим не терпится двигаться быстрее, но сказал, что жизненно важно, чтобы это было сделано на скоординированной международной основе.

«Во всех этих мерах очень важно помнить, что они более эффективны, когда все финансовые центры движутся вперед вместе, и именно это организует Великобритания», - сказал он.

Справка: В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» Абрамович занял 12 место с состоянием в $14,5 млрд.

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