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Сайты Кремля и правительства перестали работать, - «Ъ»

CentralAsia (CA) -  Сайты kremlin.ru и government.ru перестали работать на фоне военной операции России на Украине, пишет «КоммерсантЪ».

Кремль и правительство пока никак не комментировали проблемы с функционированием их сайтов.

Сегодня, 24 февраля, Россия ввела войска на Украину по решению президента Владимира Путина. Вооруженные силы РФ атакуют военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины.

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