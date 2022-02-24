Сайты Кремля и правительства перестали работать, - «Ъ»
- Азия и мир, политика
- 22:08, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Сайты kremlin.ru и government.ru перестали работать на фоне военной операции России на Украине, пишет «КоммерсантЪ».
Кремль и правительство пока никак не комментировали проблемы с функционированием их сайтов.
Сегодня, 24 февраля, Россия ввела войска на Украину по решению президента Владимира Путина. Вооруженные силы РФ атакуют военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины.
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