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Какие страны закрыли воздушное пространство из-за ситуации на Украине? Карта

CentralAsia (CA) -  24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением и объявил о начале военной операции на Украине. Та приняла решение закрыть свое воздушное пространство. Об этом же объявила Молдавия. О частичном закрытии воздушного пространства сообщила и Белоруссия, передает РБК.

11 аэропортов на юге России приостановили работу до 2 марта, сообщила Росавиация. Первоначально в списке федерального агентства был аэропорт Ставрополя. Однако, по уточненной информации ведомства, он туда не входит. К приостановившим работу аэропортам добавился Липецк.

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