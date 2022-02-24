Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира, - Зеленский

CentralAsia (KZ) - Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира, сказал президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на брифинге.

Он также сообщил последние данные об обстановке в стране. По его словам, наибольшая проблема на Юге Украины — идут бои под Херсоном. Есть пленные россияне и уничтожена российская авиация. Зеленский добавил, что Россия уже начала получать санкции, отметив, что они являются самыми сильными в истории

Зеленский обратился к россиянам.

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что наступаете на независимую страну, то, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы, украинцы, мы находимся на территории своей страны», - отметил он.

Он призвал украинцев объединится и помогать тем, кто участвует в вооружённых событиях. «Любой гражданин с боевым опытом будет полезен», - сказал он.

Зеленский напомнил, что ранее провёл переговоры с лидерами США, Великобритании, Германии, Румынии, Польши, Европейского союза, Швеции и Австрии. «Мировые лидеры, если вы не поможете Украине, то завтра война постучится в ваши двери», - призвал он.

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