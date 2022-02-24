В российских городах начались акции против военных действий на Украине, - СМИ

CentralAsia (CA) - На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованоой антивоенной акции, передает корреспондент РБК.

По оценкам Avtozak live, в акции протеста принимают участие 500-600 человек, задержаны не менее 20 человек.

Полиция через громкоговорители просит собравшихся разойтись.

Задерживают участников акции протеста и в Екатеринбурге, сообщил Znak.com. По данным издания, на акции вышли около 200 человек, задержали 9, позднее одного отпустили.

Также начались задержания на антивоенной акции в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По данным газеты, задерживают людей, которые разворачивают антивоенные плакаты, в автозаки отправили 10 задержанных.

Вечером 24 февраля МВД напомнило россиянам о действии антикоронавирусных ограничений в России и запрете на проведение массовых мероприятий в российских регионах. Следственный комитет России также предупредил об ответственности за проведение несогласованных акций протеста и участие в них. Предостерегала от участия в несогласованных акциях и прокуратура Москвы.