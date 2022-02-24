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Из Пскова в сторону Киева вылетели 18 самолетов Ил-76, - Bellingcat

CentralAsia (CA) -  Из российского города Псков в сторону Киева вылетели 18 самолетов Ил-76. Об этом в Twitter сообщил руководитель Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

«Источники в правительстве Украины сообщили мне, что 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева, прибудут примерно через час», - написал он.

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