Путин заявил о вынужденном характере военной операции на Украине

CentralAsia (CA) - Специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, 24 февраля на встрече с представителями российских деловых кругов. Трансляцию вел РБК.

«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, - вынужденная мера, - подчеркнул российский лидер. - Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе».

Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно. «Все попытки - по нулям. По нулям. Откровенно говоря, честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», - констатировал президент РФ.

Он вновь повторил, что операция является вынужденной мерой. «Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», - пояснил он.

В четверг утром, 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. На Украине введено военное положение.

В течение дня российские военные, по данным Минобороны РФ, уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.