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Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС, - премьер Украины. Видео

CentralAsia (CA) -  Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга.

«К сожалению, вынужден сообщить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками», - сказал он.

Жертв и пострадавших, по данным руководства Чернобыльской зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС, в настоящее время нет, добавил Шмыгаль.

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