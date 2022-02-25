Великобритания готова предоставить убежище Зеленскому и членам правительства Украины

CentralAsia (CA) - Великобритания готова предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства убежище, если им понадобится безопасное место, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в парламенте.

«Конечно, мы предоставим всю поддержку, которую можем», - отметил он.