Великобритания готова предоставить убежище Зеленскому и членам правительства Украины
- Азия и мир, политика
- 0:27, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Великобритания готова предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства убежище, если им понадобится безопасное место, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в парламенте.
«Конечно, мы предоставим всю поддержку, которую можем», - отметил он.
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