Гостомельский аэродром отбит ВСУ, сообщил советник главы офиса президента Украины. Позже удалил пост
- Азия и мир, политика
- 0:57, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - По предварительным данным, Гостомельский аэродром отбит ВСУ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, десант уничтожен.
Через некоторое время пост в соцсети был удален. СМИ сообщают, что бои под Киевом продолжаются.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты атаковали военный аэродром в Гостомеле (в пригороде Киева) и высадили десант. Сбито 3 вертолета.
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