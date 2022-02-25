Гостомельский аэродром отбит ВСУ, сообщил советник главы офиса президента Украины. Позже удалил пост

CentralAsia (CA) - По предварительным данным, Гостомельский аэродром отбит ВСУ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, десант уничтожен.

Через некоторое время пост в соцсети был удален. СМИ сообщают, что бои под Киевом продолжаются.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты атаковали военный аэродром в Гостомеле (в пригороде Киева) и высадили десант. Сбито 3 вертолета.