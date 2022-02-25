Цель Путина — восстановить Советский Союз, - основные тезисы выступления президента США Байдена

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 25 февраля на пресс-конференции объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину. Отношения Соединенных Штатов с Россией, после объявления Москвой спецоперации в Донбассе, «полностью разорваны», заявил он.

Санкции включают в себя:

- ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;

- ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;

- блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;

- ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;

- санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

Президент США назвал введенные санкции более сильными, чем отключение России от системы межбансковских переводов SWIFT, которое западные страны обсуждали перед вторжением в Украину.

Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. Если Россия атакует какую-либо страну НАТО, выйдя за пределы Украины, США будут готовы вступить в боевые действия. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил он.

«Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]», - отметил президент США.

Он заметил, что «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.

По словам Байдена, цель Путина — восстановить Советский Союз.

Президент США сообщил, что не готов вести переговоры с Владимиром Путиным.