Цель Путина — восстановить Советский Союз, - основные тезисы выступления президента США Байдена

- Азия и мир, политика
- 1:26, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 25 февраля на пресс-конференции объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину. Отношения Соединенных Штатов с Россией, после объявления Москвой спецоперации в Донбассе, «полностью разорваны», заявил он.
Санкции включают в себя:
- ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
- ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
- блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;
- ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
- санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.
Президент США назвал введенные санкции более сильными, чем отключение России от системы межбансковских переводов SWIFT, которое западные страны обсуждали перед вторжением в Украину.
Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. Если Россия атакует какую-либо страну НАТО, выйдя за пределы Украины, США будут готовы вступить в боевые действия. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил он.
«Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]», - отметил президент США.
Он заметил, что «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.
По словам Байдена, цель Путина — восстановить Советский Союз.
Президент США сообщил, что не готов вести переговоры с Владимиром Путиным.