Какие российские компании и банки попали под санкции США?

- Азия и мир, политика
- 1:49, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Из-за вторжения в Украину введены санкции против 6 банков России.
В числе 6 банков:
- Сбербанк,
- ВТБ,
- Газпромбанк,
- «Открытие»,
- Совкомбанк
- Новикомбанк
- Альфа-банк
- Московский кредитный банк.
Все платежи Сбербанка в долларах, которые тот попытается провести для своих клиентов, будут отклонены при попадании в американские банки, разъяснил Минфин США.
Акции крупных банков упали
Санкции против Сбербанка также предполагают заморозку активов, запрет на въезд в США для его руководства. Запрет на привлечение капитала - выпуска акций и облигаций - коснётся Газпрома, Газпром-Нефти, Транснефти, Россельхозбанка, Ростелекома, Русгидро, Алросы, Совкомфлота и РЖД, сообщает Минфин США.
США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Эти меры затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.