Какие российские компании и банки попали под санкции США?

CentralAsia (CA) - Из-за вторжения в Украину введены санкции против 6 банков России.

В числе 6 банков:

- Сбербанк,

- ВТБ,

- Газпромбанк,

- «Открытие»,

- Совкомбанк

- Новикомбанк

- Альфа-банк

- Московский кредитный банк.

Все платежи Сбербанка в долларах, которые тот попытается провести для своих клиентов, будут отклонены при попадании в американские банки, разъяснил Минфин США.

Акции крупных банков упали

Санкции против Сбербанка также предполагают заморозку активов, запрет на въезд в США для его руководства. Запрет на привлечение капитала - выпуска акций и облигаций - коснётся Газпрома, Газпром-Нефти, Транснефти, Россельхозбанка, Ростелекома, Русгидро, Алросы, Совкомфлота и РЖД, сообщает Минфин США.

США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Эти меры затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.