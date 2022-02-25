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В Гостомеле все ещё идёт бой - Арестович объяснил, почему удалил свой пост в соцсети

CentralAsia (CA) -  В Гостомеле все ещё идёт бой, возобновился. Работает наша артиллерия и танки, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, объясняя удаление поста со своей страницы в соцсети.

«Уточняю. Предыдущий пост я удалил во избежание недоразумений. Напоминаю, что я и Офис не сообщаем ложной информации даже в интересах «…информационной борьбы». Сообщаем только то, что соответствует действительности», - сообщил он.

К сожалению, как отметил Арестович, неточности неизбежны и с Гостомелем была первая из них.

Главное, вовремя исправить, добавил он.

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