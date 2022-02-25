Остров Змеиный в Одесской области захвачен, - Погранслужба Украины
- Азия и мир, политика
- 2:22, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - После обстрела из корабльного оружия и боевой авиации инфраструктура на острове Змеиный в Одесской области была разрушена, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Кроме того, утрачена связь с прикордонниками, находящимися на острове, с солдатами ЗСУ. Пограничники и ЗСУ смело держали оборону, отмечает Погранслужба.
По последней информации, остров Змеиный захвачен, говорится в сообщении.
Государственная пограничная служба сообщает, что продолжает активно действовать с ВСУ и Национальной гвардией, чтобы остановить российские войска.
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