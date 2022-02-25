экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Остров Змеиный в Одесской области захвачен, - Погранслужба Украины

CentralAsia (CA) -  После обстрела из корабльного оружия и боевой авиации инфраструктура на острове Змеиный в Одесской области была разрушена, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Кроме того, утрачена связь с прикордонниками, находящимися на острове, с солдатами ЗСУ. Пограничники и ЗСУ смело держали оборону, отмечает Погранслужба.

По последней информации, остров Змеиный захвачен, говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба сообщает, что продолжает активно действовать с ВСУ и Национальной гвардией, чтобы остановить российские войска.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Украине ввели военное положение
  • Волатильность тенге и сложности в экономике — главные из проблем, которые ждут Казахстан из-за событий на Украине
  • По пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами «Смерчь», - советник главы МВД Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com