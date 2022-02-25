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Под Воронежем упал самолет Ан-26

CentralAsia (CA) -  Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, экипаж погиб.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», - сделал заявление ЗВО.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

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