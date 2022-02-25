Под Воронежем упал самолет Ан-26
- Азия и мир, политика
- 2:28, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области.
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, экипаж погиб.
«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», - сделал заявление ЗВО.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники.
Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.
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