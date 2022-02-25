Украинские войска вернули себе контроль над Гостомелем

CentralAsia (CA) - Украинские войска ночью 25 февраля вернули себе контроль над Гостомелем.

«Вот теперь точно отбили. Аэропорт Гостомеля наш. Российский десант уничтожен», сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Российские вертолеты вечером 24 февраля атаковали военный аэродром в Гостомеле (в пригороде Киева) и высадили десант, сбиты 3 вертолета, сообщал Би-Би-Си.