Встреча Путина с представителями российских деловых кругов. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 24 февраля провёл встречу с представителями российского бизнес-сообщества.

Во встрече приняли участие:

АВЕН Пётр Олегович – председатель совета директоров банковской группы «Альфа Банк», председатель совета директоров АО «АльфаСтрахование»

АКИМОВ Андрей Игоревич – председатель правления, заместитель председателя совета директоров АО «Газпромбанк»

АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович – президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

БЕЛОЗЁРОВ Олег Валентинович – президент – председатель правления ОАО «Российские железные дороги»

БОКАРЕВ Андрей Рэмович – президент АО «Трансмашхолдинг»

ВИНОКУРОВ Александр Семенович – член совета директоров торговой розничной сети «Магнит», президент «Марафон Групп»

ГРЕФ Герман Оскарович – президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России»

ГУРЬЕВ Андрей Андреевич – генеральный директор ПАО «ФосАгро»

ГУЦЕРИЕВ Михаил Сафарбекович – председатель совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

ДЮКОВ Александр Валерьевич – председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»

ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович – председатель совета директоров ПАО «АФК «Система»

КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович – основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»

КИРИЕНКО Владимир Сергеевич – генеральный директор VK

КОГОГИН Сергей Анатольевич – генеральный директор, председатель правления ПАО «КамАЗ»

КОНОВ Дмитрий Владимирович – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»

КОСТИН Андрей Леонидович – президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ»

КУЛИКОВ Сергей Александрович – председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»

ЛИХАЧЁВ Алексей Евгеньевич – генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

МАЗЕПИН Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»

МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Игоревич – член совета директоров АО «СУЭК»

МИЛЛЕР Алексей Борисович – председатель правления ПАО «Газпром»

МИХЕЛЬСОН Леонид Викторович – председатель правления ПАО «НОВАТЭК»

МОРДАШОВ Алексей Александрович – председатель совета директоров ПАО «Северсталь»

МОШКОВИЧ Вадим Николаевич – председатель совета директоров группы компаний «Русагро»

ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович – президент ПАО «Ростелеком»

ПОЛУБОЯРИНОВ Михаил Игоревич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»

ПОТАНИН Владимир Олегович – президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович – председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания»

РАШЕВСКИЙ Владимир Валерьевич – генеральный директор ПАО «Еврохим»

РЮМИН Андрей Валерьевич – генеральный директор ПАО «Российские сети»

СЕЧИН Игорь Иванович – главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть»

ТОКАРЕВ Николай Петрович – председатель правления, президент ПАО «Транснефть»

ФРАДКОВ Пётр Михайлович – председатель ПАО «Промсвязьбанк»

ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович – управляющий директор группы компаний «Яндекс»

ШОХИН Александр Николаевич – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

ШУВАЛОВ Игорь Иванович – председатель ВЭБ.РФ

ШУЛЬГИН Александр Александрович – генеральный директор OZON.RU

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БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

ОРЕШКИН Максим Станиславович – помощник Президента Российской Федерации

МАНТУРОВ Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации

СИЛУАНОВ Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации

ЧИСТЮХИН Владимир Викторович – первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму встречи:

В.Путин: Уважаемые коллеги! Друзья!

Добрый день.

К сожалению, наша встреча с вами проходит в, мягко говоря, нестандартных условиях, хотя мы планировали её заранее.

Конечно, хотел бы послушать Александра Николаевича, который, надеюсь, доложит общие соображения.

А.Шохин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придётся работать в сложных условиях с учётом ограничений самого разного рода. Но я хотел бы подтвердить, что и не только государство, экономика в целом научились переживать кризис, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям, и, более того, не только адаптироваться, но и решать задачи развития.

Кстати, и пандемия COVID-19 тоже дала дополнительные инструменты и для компаний, и для Правительства, и для нашего диалога с Правительством. Мы вместе разрабатывали антикризисные меры и системные меры по улучшению делового климата, улучшению инвестиционного климата.

Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жёстче всех предыдущих ограничений, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Они коснутся определённых видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки.

Безусловно, чтобы демпфировать все эти ограничения, российскому бизнесу, российским компаниям придётся работать ещё более энергично и эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен. Надо будет активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнёров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества. Безусловно, многое зависит и от своевременности, и успешности деятельности Правительства.

При этом речь идёт не только о том, чтобы хеджировать те или иные риски, минимизировать последствия санкционных режимов для развития страны от новых санкционных пакетов, но речь идёт и о повестке развития. Мы не забываем о том, что мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем дне, – об этом Вы в своём вступительном слове, Владимир Владимирович, сказали.

Поэтому хотел бы несколько соображений высказать относительно возможных решений, которые, на наш взгляд, надо принимать уже сейчас. Во-первых, насколько это возможно в нынешней ситуации, хотелось бы обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов. В рамках этого направления мы ведём активный диалог с Правительством, в частности речь идёт о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Я думаю, что в течение буквально месяца мы завершим эту работу с Правительством.

Речь идёт в том числе о применении так называемого формульного подхода. В тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять, действительно, некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают и влияют на уровень инфляции, дефицит бюджета, курс рубля.

При этом данный подход мы обсуждали, Владимир Владимирович, с Вами в рамках декабрьского съезда РСПП и сейчас пытаемся его формализовать вместе с Правительством, с Андреем Рэмовичем Белоусовым. При этом практика применения таких подходов может быть распространена, наверное, и на другие элементы экономической политики.

Учитывая, что санкции могут удлинить сроки реализации инвестиционных проектов или сдвинуть вправо начало их реализации, на более поздний срок, мы предлагаем продлить срок действия наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов. Это, безусловно, повысило бы предсказуемость условий реализации всех намеченных проектов и планов компаний.

С учётом введённых санкций в отношении суверенного долга, безусловно, нужно думать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Я напомню, что в России открыто более 20 миллионов брокерских счетов, на московской бирже число частных инвесторов превысило 15 миллионов, я имею в виду индивидуальные инвестиционные счета. И, безусловно, потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом.

Ещё одно направление минимизации внешних финансовых рисков и одновременно это направление развития – это введение эффективного регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют.

По цифровым финансовым активам законодательство, в принципе, принято. Надо достаточно быстро ввести определённые налоговые режимы, которые создадут даже не стимулы, а снимут некоторые дискриминационные, по сути дела, условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов.

Что касается криптовалюты, то мы здесь поддерживаем взвешенную позицию Минфина и Правительства и предлагаем не затягивать с формированием законодательной базы для легального развития данного сектора.

В целом считаем важным продолжением работы и стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, причём речь не идёт здесь о дополнительных налоговых стимулах, как иногда считается. Речь идёт о том, чтобы дать возможность компаниям реализовывать инвестиционные проекты, в том числе за пределами отдельных юридических лиц. То есть речь идёт о том, чтобы формализовать более чётко понятие «холдинговая компания», которое, по сути дела, отсутствует в российском законодательстве. Можно рассмотреть возможность снятия мораториев на развитие консолидированных групп налогоплательщиков.

И при этом, безусловно, речь идёт здесь о повышении качества российского корпоративного и налогового законодательства, которое может повысить конкурентоспособность, во-первых, этого законодательства, но, самое главное, оно позволит ответить на вопрос, сколько же реально инвестируют российские компании, в том числе и с дивидендов. Вы такую задачу ставили, и мы хотели бы, чтобы диалог наш здесь с Минфином, с Правительством включал и эти компоненты, поскольку сейчас многие инвестпроекты компаний, реализуемые за счёт дивидендов, не попадают в периметр оценки совокупных инвестиций холдинговых структур.

Хотел бы в заключение сказать, что мы при этом исходим из того, что Россия не закрывается, она остаётся частью мировой экономики, и поэтому, безусловно, мы не отказываемся и от международных договорённостей по ключевым направлениям сотрудничества. В частности, речь идёт об углеродной проблематике, о проблематике климата.

Я думаю, правильно, чтобы наши зарубежные партнёры понимали, что климатические проекты – это не та сфера, где могут применяться санкционные жёсткие режимы, поскольку это, действительно, в интересах всего человечества. В равной степени я думаю, что продолжится сотрудничество и по многим другим направлениям, в том числе по международным правилам налогообложения.

В целом я думаю, надо делать всё для того, чтобы максимально демонстрировать, что Россия остаётся частью глобальной экономики и, как говорится, не будет провоцировать, в том числе через какие-то ответные меры, глобальных негативных явлений на мировых рынках.

Так что не сомневаюсь, что вместе мы справимся с любыми внешними рисками и вызовами. Но и внутри страны нам нужно, действительно, действовать эффективно и работать не только по текущей повестке, но и по повестке завтрашнего дня.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо Вам.

Что хотел бы сказать.

Первое, это самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям – по нулям. Откровенно говоря, честно говоря, даже удивлён – ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу ещё раз это подчеркнуть – вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Это первое.

Второе. Конечно, мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живём, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикции и санкционной политики. Тем не менее то, что я скажу сейчас, я считаю крайне важным. Как раз хочу отреагировать на то, о чём сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич.

Россия остаётся частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остаётся этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнёры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее – даже по политическим соображениям – эти рестрикции будут.

Но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с Правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются.

Со стороны Правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определённая со стороны Правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена.

Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между бизнесом и Правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны Правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной. И самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на всё, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу.

Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что мы будем и в новых условиях, – хотя нельзя назвать, что они совсем суперновые, но тем не менее, – на этом этапе работать так же солидарно и не менее эффективно.

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