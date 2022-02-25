Путин провёл телефонный разговор с Макроном

CentralAsia (CA) - Путин провёл телефонный разговор с Макроном, сообщили в телеграм канале Кремля.

Российский лидер дал коллеге исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора «установлено оставаться в контакте».

Как подчеркнули в Кремле, президенты провели серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.