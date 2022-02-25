Путин провёл телефонный разговор с Макроном
- Азия и мир, политика
- 3:03, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Путин провёл телефонный разговор с Макроном, сообщили в телеграм канале Кремля.
Российский лидер дал коллеге исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора «установлено оставаться в контакте».
Как подчеркнули в Кремле, президенты провели серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.
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