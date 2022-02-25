экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин провёл телефонный разговор с Макроном

CentralAsia (CA) -  Путин провёл телефонный разговор с Макроном, сообщили в телеграм канале Кремля.

Российский лидер дал коллеге исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора «установлено оставаться в контакте».

Как подчеркнули в Кремле, президенты провели серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Чехия отозвала посла из России и приостановила выдачу виз
  • Колонна российской военной техники движется со стороны Крыма, - Погранслужба Украины
  • Фото — Обломки российских ракет в Киеве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com