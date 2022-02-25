Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины

CentralAsia (CA) - Государственная пограничная служба Украины сообщила об ограничениях пересечения государственной границы для выезда из Украины определенной категорией граждан.

В связи с введением военного положения в Украине временно ограничен выезд определенной категории граждан из Украины. В частности, гражданам Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины.

Такая норма будет действовать на период военного положения.

Погранслужба просит граждан учесть данную информацию.