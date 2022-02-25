Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против России, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

«В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН.

Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал.

Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях», - сообщил он.