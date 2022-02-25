МИД Монголии забронировал 21 место для эвакуации студентов из Украины рейсами 26 и 27 февраля

CentralAsia (MNG) - МИД Монголии информирует об эвакуации своих граждан из Украины.

Всего в этом году в Украине обучается 68 студентов. И 22 человек являются постоянными жителями, большинство из них состоят в браке с гражданами Украины и работают в международных организациях. Они не выразили заинтересованности в приезде.

Месяц назад Министерство иностранных дел связалось с 68 студентами. В Украине нет посольства и зато есть почетный консул. В течение месяца мы советовали нашим студентам вернуться домой, опасаясь, что ситуация ухудшится, как и в других странах. Мы также дали рекомендации, что делать, если ситуация ухудшится.

«На сегодняшний день за месяц домой вернулся 41 студент. В Украине осталось 27 студентов. Вчера Министерство иностранных дел провело онлайн-совещание. По разным причинам наши студенты не смогли решиться вернуться домой. Причины – аспиранты, а также языковая подготовка. С самого начала студенты стали подавать заявки на эвакуацию. Министерство иностранных дел уже месяц работает над планом рисков. Международные рейсы сейчас отменены», — сказала министр МИД Б.Батцэцэг.

«Изначально мы забронировали 21 место на рейсы 26 и 27 февраля. На сегодняшнем заседании Кабинета Министров мы подняли вопрос о выделении средств на привлечение наших студентов. Шесть студентов также забронированы на следующий короткий рейс. В случае невылета меры будут приняты по суше или через Польшу. Другими словами, если международные рейсы во Франкфурт и Стамбул не будут отменены, они прибудут немедленно. Если все рейсы будут остановлены, машину перевезут в Польшу», - говорится в сообщении МИД.

Студенты находятся в четырех городах. МИД регулярно обменивается информацией с европейскими посольствами в Улан-Баторе и посольствами в Европе. В настоящее время посольство в Варшаве предоставляет ежечасные обновления. В опасности нет иностранных или монгольских граждан. Домов и построек, подвергшихся нападению, нет. МИД призывает их войти в убежище. Министерство иностранных дел стремится, как можно скорее вернуть домой 27 студентов.

Б.Батцэцэг сказала: «Ни один монгол не пострадал и не подвергся нападению в Украине. Сейчас мы обсуждаем возвращение 27 студентов из Украины. Если рейс Франкфурт-Стамбул будет работать, мы им воспользуемся. Мы подготовили автомобили в Харькове и Киеве. Некоторые вузы сообщили, что они не позволят этим студентам вернуться после того, как они уйдут. Мы отправляем необходимые официальные письма. Это вызов не только для Монголии, но и для всего мира. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности ООН. У нас есть связи со всеми монгольскими гражданами в Украине».

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