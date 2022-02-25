Зеленский: Я остаюсь в столице

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение своему народу.

Тезисы выступления Зеленского:

« Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое. Защитили почти всю территорию, которая получила непосредственные удары. Отражают ту, какую врагу удалось занять. К примеру, Гостомель под Киевом. Это дает больше уверенности в столице.

По предварительным данным, мы потеряли сегодня 137 наших героев – наших граждан. Военные и гражданские.

На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину.

Сотни раненых. Я благодарен всем, кто спасает людей сейчас и помогает соблюдать порядок.

Знаю, что бросают очень много фейков. В том числе и о том, что якобы я уехал из Киева. Я остаюсь в столице. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил обороной. И я останусь в столице. Моя семья тоже в Украине.

По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Моя семья – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства.

Есть информация и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти.

Сколько разговоров сегодня я ни проводил бы с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое – нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами.

Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся.

Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины.

Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все они боятся. А мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии сохранности? Но какие страны их дадут?

Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно.

Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости».