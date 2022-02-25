Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Нарендрой Моди

Нарендра Моди (Narendra Modi)

CentralAsia (CA) - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договорённостей. В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции, говорится в сообщении.

Премьер Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания.

Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.