ТМК заключила контракт на бурение по монгольскому проекту МУП

CentralAsia (MNG) - Австралийская TMK Energy, ранее называвшаяся Tamaska ​​Oil and Gas, подписала контракт с Ellehcor Drilling Services на первую программу бурения в рамках проекта по метану угольных пластов Гурвантэс XXXV в Монголии, говорится в сообщении компании 24 февраля.

По сообщению компании, программа бурения будет включать в себя четыре полнопроходных скважины в западной части лицензионного участка Гурвантэс XXXV в районе Нарийн Сухайт.

Известно, что на участке Нарийн Сухайт имеются две очень мощные группы высококачественных угольных пластов, а исторические данные МУП, полученные из серии из пяти скважин, указывают на высокое содержание газа. Программа бурения была разработана для вскрытия этих мощных угольных пластов на подходящей глубине для разработки метана, говорится в сообщении ТМК. Программа бурения будет финансироваться партнером ТМК компанией Talon Energy в рамках существующего соглашения об отчуждении.

Проект занимает площадь 8 400 км2 и расположен примерно в 20 км от монголо-китайской границы, недалеко от газотранспортной и газораспределительной сети Северного Китая.

На прошлой неделе ТМК завершила сделку по приобретению Telmen Energy, которой принадлежало 100% акций проекта Гурвантэс XXXV.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения