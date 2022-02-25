Россия и Украина озвучили, сколько военной техники выведено из строя

CentralAsia (CA) - Продолжается проведение специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно», - сказал он.

Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта, по его словам, на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, отметил он.

Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины», озвучила российская сторона.

Как передает Минобороны Украины, по состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Оборонительные бои ведутся в районе к востоку от Херсона. Механические подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сбили автомобильный мост и прикрепили на левый берег Днепра.

«Наши механические подразделения в районе Рикове пострадали от превосходящих сил противника. Враг уничтожен, успеха нет. По Сиверському направлении идут оборонительные бои в районах Победы и Глухов. Колонна противника остановлена. Подразделения первой танковой бригады на реке Билоус в направлении Чернигова остановили господствующие силы оккупантов. На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на конкретных границах в рамках подготовки к отказу от нападения противника. В Слобожанещине оперативная группа ВСУ возглавляет оборону в районах Довжанки, Харькова, Охтирки, Сумы. В районах Вовчанська, белые колодязы, приколотного борются с обороной. Силовые подразделения в Охтырце остановили очередную атаку противника», - рассказали в Минобороны Ураины.

Также группа Военно-морских сил Украины продолжает боевые действия в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базы и портов Одессы, Южной, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли на оборону города Киева.

ВВС ВСУ наносят авиаудары по противнику, ведут постоянное расследование применения УАФ, наносят удары по колоннам оккупационных войск в населенных пунктах Новой Збуривки , Куп'янск, Новая Каховка и парадокс против нет в районе аэропорта Гостомель.

Ориентировочные потери противника состояли из: более 30 танков, боевые бронетанки — до 130 единиц, самолеты — 7, вертолеты — 6, озвучила украинская сторона.