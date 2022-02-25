Монгольские цирковые артисты заняли третье место на международном конкурсе

CentralAsia (MNG) - С 17 по 22 февраля в Жироне, Испания прошел 10-й юбилейный Международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон» (10th International Circus Festival Gold Elephant in Girona). Монгольские артисты цирка показали высокое мастерство на фестивале и стали обладателями бронзовой статуэтки в категории «цирковая акробатика».

Артисты цирка, обучавшиеся в Академии акробатов Монголии от 3 до 6 лет, впервые приняли участие в фестивале в 2012 году и завоевали золотой кубок.

Российские коллективы заняли первые два места на фестивале, в котором приняли участие артисты из 28 стран.

В одном из самых престижных цирковых фестивалей приняли участие более 100 артистов из 28 стран мира. В эти дни многочисленные поклонники циркового искусства увидели номера и аттракционы мирового уровня.

Артист цирка Б.Золбаясгалан сказал: «Интересно отметить, что наши артисты являются молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет, которые учатся в академии акробатов от полугода до трех лет. Тот факт, что эти молодые артисты конкурируют с циркачами мирового уровня, показывает рейтинг монгольских циркачей».

Фестиваль «Золотой слон» является одним из самых престижных цирковых форумов. Он был создан восемь лет назад в Фигерасе (Каталония), однако последние четыре года проходит в Жироне.

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