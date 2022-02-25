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Зеленский подписал указ об образовании Ставки Верховного главнокомандующего

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Ставки Верховного главнокомандующего.

В Ставку Верховного Главнокомандующего вошли:

- Владимир Зеленский, президент - председатель;

- Алексей Данилов, секретарь СНБО - координатор;

члены ставки:

- Иван Баканов, глава СБУ;

- Кирилл Буданов, начальник ГУР МО;

- Григорий Галаган, командующий ССО;

- Юрий Голушкин, глава сил ТрО;

- Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;

- Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;

- Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;

- Игорь Клименко, глава Нацполиции;

- Сергей Крук, председатель ГСЧС;

- Димтрий Кулеба, глава МИД;

- Юрий Лебедь, и.о. коомандующего Нацгвардией;

- Александр Литвиненко, глава ВРУ;

- Денис Монастырский, глава МВД;

- Алексей Резников, министр обороны;

- Сергей Рудь, начальник Управления Госохраны;

- Руслан Стефанчук, спикер ВР;

- Денис Шмыгаль, премьер-министр;

- Юрий Щиголь, глава Госслужбы спецсвязи.

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