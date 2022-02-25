Монголия сыграет с Палестиной, Филиппинами и Йеменом на Кубок Азии AFC

CentralAsia (MNG) - Монголия, которая никогда не проходила квалификацию на Кубок Азии AFC и впервые принимает квалификационную группу, сыграет с Палестиной, Филиппинами и Йеменом в группе B в квалификации к розыгрышу Китая 2023 года. Все их соперники играли на Кубке Азии в 2019 году.

Жеребьевка финального квалификационного раунда Кубка Азии 2023 года в Китае прошла 24 февраля в Куала-Лумпуре в штаб-квартире AFC. Команды были разделены на шесть групп с 11 местами, которые должны были быть выиграны в финале Китая 2023 года.

Группы будут разыгрываться в течение трех игровых дней — 8, 11 и 14 июня. Финальные матчи в Китае начнутся 14 июня 2023 года.

В 2019 году флагманское соревнование мужской национальной сборной AFC было успешно расширено до 24 команд. 13 команд, в том числе принимающая страна Китай, уже вышли из первого раунда азиатских квалификаций, которые также служили первым раундом квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Финальные групповые этапы пройдут в июне на централизованных площадках во всех пяти зонах AFC в шести принимающих странах — Индии, Кувейте, Кыргызской Республике, Малайзии, Монголии и Узбекистане.

Шесть победителей групп и пять лучших участников, занявших второе место, пройдут квалификацию в Китай 2023 и присоединятся к хозяевам Китая, Австралии, Исламской Республике Иран, Ираку, Японии, Республике Корея, Ливану, Оману, Катару, Саудовской Аравии, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов. и Вьетнам в финале.

Кувейт, единственный бывший победитель Кубка Азии в финальной жеребьевке, примет группу А вместе с Иорданией, Индонезией и Непалом.

Узбекистан, который квалифицировался на все розыгрыши Кубка Азии AFC с 1996 года, примет группу C, а его соперниками будут Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка.

Индия, претендующая на выход во второй финал подряд, примет группу D с Гонконгом, Афганистаном и Камбоджей.

Группа E принимает Малайзию, которая не играла в финале с момента совместного проведения в 2007 году, и сыграет с Бахрейном, Туркменистаном и Бангладеш.

Кыргызская Республика, прошедшая квалификацию на свой первый Кубок Азии по футболу в 2019 году, примет группу F вместе с Таджикистаном, Мьянмой и Сингапуром.

Финальный раунд отборочного турнира AFC Asian Cup China 2023™

Группа A: Иордания, Кувейт (H), Индонезия, Непал

Группа B: Палестина, Филиппины, Йемен, Монголия (H)

Группа C: Узбекистан (H), Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка

Группа D: Индия (H), Гонконг, Афганистан, Камбоджа

Группа E: Бахрейн, Туркменистан, Малайзия (H), Бангладеш

Группа F: Кыргызская Республика (H), Таджикистан, Мьянма, Сингапур

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