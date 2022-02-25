Монголия заинтересована в том, чтобы торговля между Азией и Европой проходила через ее территорию

CentralAsia (MNG) - 22 февраля Министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар принял участие в 84-м пленарном заседании Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), организованном по случаю его 75-летия.

В ходе министерской встречи министр Л.Халтар выразил заинтересованность Монголии в том, чтобы транспортный поток между Азией и Европой проходил через территорию Монголии, а также активизировался в региональных и международных транспортных сетях.

Отметив, что правительство Монголии признает исключительную важность развития многосторонних транспортных сетей и улучшения транспортного сообщения для увеличения торговли, он сообщил, что правительство реализует среднесрочную и долгосрочную политику развития для ускорения строительства инфраструктуры. В его рамках министр также упомянул о некоторых масштабных проектах, реализуемых в настоящее время в дорожно-транспортной сфере.

Затем он продолжил говорить о необходимости облегчить пограничные проверки путем расширения сотрудничества между пограничными контрольно-пропускными пунктами и призвал страны ускорить процесс заключения транспортных соглашений и уделить особое внимание устранению текущих проблем, с которыми сталкиваются при осуществлении международных перевозок.

В конце конференции он сказал, что мы будем искать новый международный и региональный опыт и решения для улучшения транспортного сообщения, а также учиться и вносить свой вклад в знания, навыки и опыт, полученные в результате национальных, международных и международных проектов, программ и инициатив. Он также поблагодарил Европейскую экономическую комиссию ООН за проведение конференции и пожелал ей успехов.

Конференция согласилась продолжить реализацию региональных и международных транспортных конвенций в рамках стратегической цели ООН до 2030 года, поддерживать новые инновации, направленные на их развитие, внедрять технологии, поддерживать устойчивую взаимосвязь и трафик, а также утвердить протоколы конференция.

источник: Министерство дорожного и транспортного развития Монголии

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