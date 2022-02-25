Пекин отрицает какую-либо поддержку Москвы за кулисами

Хуа Чуньин

CentralAsia (MNG) - Монголия внимательно следит за позицией своего извечного соседа Китая по Украине.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин отрицает, что Пекин закулисно поддерживает Москву. «Мы не будем поставлять в Украину большие объемы военной техники, как США», - сказала она. Поскольку Россия сильная страна, Китай и другие страны не нуждаются в военной помощи. «Китай не хотел того, что сегодня произошло в Украине».

В своем выступлении в Совете Безопасности ООН посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать напряженности. «Дверь к мирному решению украинской проблемы полностью не закрыта и не должна быть закрыта», - сказал он.

На этой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин в Твиттере предупредила тайваньские власти, чтобы они не пользовались украинским кризисом в своих интересах, заявив, что «Тайвань — это не Украина».

Другой официальный представитель министерства иностранных дел Китая, Чжао Ляоцзинь, опубликовал в социальных сетях список войн и военных операций США, заявив: «Никогда не забывайте, кто представляет реальную угрозу миру».

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