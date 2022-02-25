Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что звонил российскому президенту Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал 25 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского», — сказал он и отметил, что целью разговора была просьба «как можно скорее прекратить боевые действия».

Кроме того Макрон заявил, что предложит Украине помощь в размере 300 млн евро и военную технику, а также, что Франция ускорит размещение своих военных в Румынии.

Вслед за санкциями ЕС Франция введет против России свои санкции, добавил Макрон.