экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь

CentralAsia (CA) -  Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом передает ТАСС.

«Министр Остин ясно дал понять, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь. Министр Остин и министр Резников обязались продолжать тесную координацию на протяжении этого конфликта, который создала только Россия», - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби в распространенном письменном заявлении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В российских городах начались акции против военных действий на Украине, - СМИ
  • Погранслужба Украины заявила об атаке России «при поддержке Белоруссии»
  • Монголия сыграет с Палестиной, Филиппинами и Йеменом на Кубок Азии AFC


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com