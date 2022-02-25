Глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь
- Азия и мир, политика
- 8:35, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оборонительную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом передает ТАСС.
«Министр Остин ясно дал понять, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь. Министр Остин и министр Резников обязались продолжать тесную координацию на протяжении этого конфликта, который создала только Россия», - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби в распространенном письменном заявлении.
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