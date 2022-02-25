экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки выявлено 517 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 517 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 464 тыс. 395.

Из новых случаев 279 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 238 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 818 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 9 — в состоянии средней степени тяжести, 235 — в тяжелом и 43 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 4 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 95.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Защита озера Хубсугул станет частью вклада Монголии в уменьшение изменения климата, — президент
  • Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине
  • Фото — Обломки российских ракет в Киеве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com