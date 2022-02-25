Посольства Узбекистана и Казахстана готовятся к эвакуации своих граждан из Украины

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Киеве разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины из-за обострения ситуации и введения режима чрезвычайного положения в стране, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Сейчас прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины. «По мере согласования вопросов с заинтересованными службами третьих стран о приемлемых путях эвакуации, граждане Узбекистана будут проинформированы дополнительно по веб-сайту посольства www.uzbekistan.org.ua и каналам в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Всех желающих покинуть Украину граждан Узбекистана просят направлять паспортные данные на электронную почту посольства embassy@uzbekistan.org.ua.

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал о планах по эвакуации казахстанцев в условиях закрытого воздушного авиапространства над Украиной.

— Ищем аэропорт. Нужно определить возможность посадки самолета «Эйр Астана». Границы с Беларусью закрыты. Путь в Молдову опасен из-за автодороги через Одессу. В тех местах идет война. Самый безопасный путь - город Львов. Мы рекомендуем гражданам отправляться в ту сторону. Дальше постараемся вывести их в Польшу или Венгрию. У граждан нет визы в европейские страны, поэтому всё зависит от того, какая страна даст нам "зеленый коридор". Пока план такой, — заявил посол.

По его словам, посольство Казахстана в Киеве продолжает свою работу, сейчас в здании около 30 сотрудников. По данным посольства Казахстана в Украине, на консульском учете состоят около двух тысяч казахстанцев.

Утром 24 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщал о поиске вариантов эвакуации казахстанцев. Граждане Казахстана преимущественно проживают в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской и Львовской областях Украины, говорят в МИД. Днем в четверг МИД Казахстана опубликовал в своем telegram-канале контакты почетных консулов Казахстана в Украине.