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Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по погранподразделению «Приморский пасад» в Запорожской области, - Погранслужба Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В 04:25 российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пограничному подразделению «Приморский пасад» в Запорожской области, пишет пресс-служба Пограничной службы Украины.

В результате нападения среди пограничников есть погибшие и раненые, утверждает Погранслужба Украины.

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