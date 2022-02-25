Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по погранподразделению «Приморский пасад» в Запорожской области, - Погранслужба Украины
- Азия и мир, политика
- 9:19, 25 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В 04:25 российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пограничному подразделению «Приморский пасад» в Запорожской области, пишет пресс-служба Пограничной службы Украины.
В результате нападения среди пограничников есть погибшие и раненые, утверждает Погранслужба Украины.
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