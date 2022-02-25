Член МОК из Монголии назвал зимнюю Олимпиаду в Пекине «очень успешной»

CentralAsia (MNG) - Баттушиг Батболд, член Международного олимпийского комитета (МОК) и первый заместитель президента Монгольского национального олимпийского комитета, в четверг похвалил Китай за очень успешную организацию недавних зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мы вернулись домой с зимних Олимпийских игр в Пекине очень довольными. В это время пандемии трудно успешно провести Олимпийские игры в закрытом режиме», — сказал Баттушиг в интервью агентству Синьхуа.

Баттушиг сказал, что организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине, Олимпийский комитет Китая и весь соответствующий персонал усердно работали, чтобы Олимпийские игры увенчались успехом.

Участие в Олимпийских играх является большим достижением для спортсмена, сказал он, добавив, что два монгольских лыжника участвовали в зимних Олимпийских играх и улучшили свои личные рекорды.

«Поэтому я думаю, что эта Олимпиада была очень успешной как для Монголии, так и для зимних Олимпийских игр».

Благодаря пекинской зимней Олимпиаде только в Китае зимними видами спорта на данный момент занимаются более 300 миллионов человек, сказал Баттушиг, выразив уверенность, что это достижение станет основой для будущего развития мировых зимних видов спорта.

Баттушиг также выразил уверенность, что во всем мире зимние виды спорта будут более развиты, а число людей, интересующихся зимними видами спорта, возрастет.

«Например, в Монголии есть отличные возможности для развития зимних видов спорта с точки зрения погоды. В стране зимний сезон, и здесь идет снег».

Член МОК также назвал Зимние игры 2022 года в Пекине «самыми гендерно сбалансированными» Зимними играми в истории и заявил, что женщины-спортсменки составляют рекордные 45 процентов от общего числа спортсменов Олимпийских игр.

Кроме того, он похвалил волонтеров Пекинской зимней Олимпиады за отличную работу.

Между тем, Пекин, в котором ранее проводились летние Олимпийские игры 2008 года, стал первым городом в истории, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры, продемонстрировав миру, что один город может принимать и летние, и зимние Олимпийские игры, сказал он. «Один город, принимающий две Олимпиады, — это историческое событие».

Олимпийские игры — это главный праздник единства и солидарности, сказал Баттушиг, повторяя позицию МОК о том, что спорт должен быть политически нейтральным.

Ожидается, что в ближайшие годы Монголия будет уделять больше внимания развитию зимних видов спорта, предоставляя спортсменам возможность тренироваться со спортсменами из других стран, добившимися успехов в зимних видах спорта, участвуя в различных программах обмена, организуя соревнования и развивая зимние виды спорта. инфраструктуры при поддержке государственного и частного секторов.

«Во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине соответствующие официальные лица Китая разрешили нашей стране в будущем использовать инфраструктуру Олимпийских игр для подготовки наших спортсменов. Я думаю, что этот вопрос скоро станет реальностью», — сказал чиновник.

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