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Итоговый план Путина по Украине - расчленить страну на два государства, - украинские СМИ

CentralAsia (CA) -  Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили сценарий президента России Владимира Путина по Украине. Как сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники, план складывается из нескольких компонентов.

По оперативному замыслу РФ, силами до 2 тыс. спецназовцев планируется захватить один из двух аэропортов в Киеве. Далее в столицу прибудут еще до 10 тыс. десантников самолетами Ил-76 вместе с легкой бронированной техникой.

Задача десанта — блокировать Киев, коммуникации, каналы управления войсками, захватить,взорвать арсеналы, максимально посеять панику, создать условия для панического выхода из Киева «неконтролируемых колонн беженцев», которые будут блокировать магистрали,дороги, что усложнит передвижение войск, правоохранительных органов по дорогам Киева.

Одна из задач операции - захватить украинскую власть и путем шантажа заставить подписать договоренности на условиях России. Даже если власти успеют эвакуироваться - кто-то из пророссийских политических марионеток возглавит правительство, аргументируя это бегством предыдущего руководства, пишет издание.

В результате Украина может быть разделена на две части — по принципу Западной и Восточной Германии, или Северной и Южной Кореи.

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