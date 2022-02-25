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Совбез ООН проголосует по резолюции, осуждающей действия России

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосует в пятницу по резолюции, которая осудит вторжение России в Украину и потребует вывода всех российских войск, пишет Fox.News.

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что администрация Байдена знает, что Россия наложит вето на эту меру, но считает важным поставить резолюцию на голосование, чтобы подчеркнуть международную изоляцию России.

Окончательный проект резолюции подтвердил бы приверженность Совета «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», пишет издание.

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